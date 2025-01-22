«Лейпциг» обыграл «Спортинг» и одержал первую победу в Лиге чемпионов

«Лейпциг» дома победил лиссабонский «Спортинг» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

Счет на 19-й минуте открыл форвард хозяев Беньямин Шешко. На 75-й минуте гости отыгрались благодаря голу Виктора Дьекереша, но три минуты спустя победу немецкой команде принес Юссуф Поульсен.

«Лейпциг» (3 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и поднялся на 30-е место в таблице общего этапа турнира. Ранее команда досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Спортинг» (10) идет 19-м в турнирной таблице.