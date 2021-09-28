«Брюгге» вырвал победу у «Лейпцига» в Лиге чемпионов

28 сентября «Лейпциг» на своем поле проиграл «Брюгге» (162) в матче 2-го тура группы А Лиги чемпионов.

На 5-й минуте встречи счет открыл полузащитник Кристофер Нкунку. За бельгийскую команду затем отличились хавбеки Ханс Фанакен (22-я минута) и Матс Ритс (41-я минута).

«Брюгге» с 4 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы А. «Лейпциг» — 4-е место и 0 баллов.

Лига чемпионов

Группа A

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2 (1:2)

Голы: Нкунку, 5 (1:0). Фанакен, 22 (1:1). Ритс, 41 (1:2).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Клостерманн, Мукьеле (Гвардиол, 46), Симакан (Адамс, 79), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Нкунку, Собослои (Андре Силва, 58), Поульсен (Броббей, 79), Форсберг.

«Брюгге»: Миньоле, Соболь (Рикка, 80), Нсоки, Хендри, Клинтон Мата, Ритс (Формер, 79), Баланта, Фанакен, Де Кетеларе (Уэсли, 72), Сова (ван дер Бремпт, 68), Ланг.

Предупреждения: Баланта, 87. Миньоле, 90+6.

Судья: Винчич (Словения).

28 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».