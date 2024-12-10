«РБ Лейпциг» и «Астон Вилла» сойдутся в Лиге чемпионов 10 декабря

«РБ Лейпциг» и «Астон Вилла» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Матч пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла» также отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

В пятом туре общего этапа «РБ Лейпциг» уступил «Интеру» (0:1), а «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0).