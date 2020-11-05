«Разочарованы, что в итоге набрали только одно очко». Ловрен — о ничьей с «Лацио»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).
— Победить в этом матче действительно могли обе команды, — приводит слова Ловрена официальный сайт УЕФА. — Мы разочарованы тем, что в итоге набрали только одно очко. В оставшихся матчах нам просто необходимо быть такими же смелыми на поле, какими мы были большую часть матча против «Лацио».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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