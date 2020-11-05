Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Разочарованы, что в итоге набрали только одно очко». Ловрен — о ничьей с «Лацио»

00:21
Теги:

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

— Победить в этом матче действительно могли обе команды, — приводит слова Ловрена официальный сайт УЕФА. — Мы разочарованы тем, что в итоге набрали только одно очко. В оставшихся матчах нам просто необходимо быть такими же смелыми на поле, какими мы были большую часть матча против «Лацио».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 649
Все опросы
«Зенит» выйдет в евровесну-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир