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«Разница была всего два мяча, но могла бы быть и больше». Роберто — о победе над «Ювентусом»

04:58
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто остался доволен победой над «Ювентусом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Также он отметил, что команде нужно лучше реализовывать создаваемые моменты.

— Мы хотим, чтобы «Барселона» доминировала на поле, владела мячом, хорошо защищалась, и мы идем к этому, — цитирует пресс-служба УЕФА Роберто. — У нас новый тренер, и мы будем постепенно улучшать свою игру. После домашнего поражения от «Реала» нам было необходимо взять очки в этом матче.

Мы набрали шесть очков из шести, это очень важно. Сегодня разница была всего два мяча, но она могла бы быть и больше. Мы забили не все моменты, но все равно довольны. Главное — и дальше создавать эти моменты.

Ювентус — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029394--juventus-vs-barcelona/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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