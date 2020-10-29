Защитник «Барселоны» Серхи Роберто остался доволен победой над «Ювентусом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Также он отметил, что команде нужно лучше реализовывать создаваемые моменты.

— Мы хотим, чтобы «Барселона» доминировала на поле, владела мячом, хорошо защищалась, и мы идем к этому, — цитирует пресс-служба УЕФА Роберто. — У нас новый тренер, и мы будем постепенно улучшать свою игру. После домашнего поражения от «Реала» нам было необходимо взять очки в этом матче.

Мы набрали шесть очков из шести, это очень важно. Сегодня разница была всего два мяча, но она могла бы быть и больше. Мы забили не все моменты, но все равно довольны. Главное — и дальше создавать эти моменты.