Разгромив «Барселону», «ПСЖ» повторил достижение киевского «Динамо» 23-летней давности

«Барселона», проиграв «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4), в шестой раз в своей истории пропустила четыре мяча на «Камп Ноу» в еврокубках.

Последней командой, которой удавалось подобное, было киевское «Динамо» Валерия Лобановского — в ноябре 1997 года в групповом турнире Лиги чемпионов украинцы стараниями Андрея Шевченко и Сергея Реброва отправили четыре безответных мяча в ворота Витора Байи.

(Денис АЛЬ-ЮСИФИ)