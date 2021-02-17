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Разгромив «Барселону», «ПСЖ» повторил достижение киевского «Динамо» 23-летней давности

14:20
Футболисты ПСЖ празднуют один из голов в ворота «Барселоны». Фото Reuters Случаи, когда «Барселона» пропускала четыре мяча на «Камп Ноу» в еврокубках. Фото "СЭ"
Футболисты ПСЖ празднуют один из голов в ворота «Барселоны». Фото Reuters
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«Барселона», проиграв «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4), в шестой раз в своей истории пропустила четыре мяча на «Камп Ноу» в еврокубках.

Последней командой, которой удавалось подобное, было киевское «Динамо» Валерия Лобановского — в ноябре 1997 года в групповом турнире Лиги чемпионов украинцы стараниями Андрея Шевченко и Сергея Реброва отправили четыре безответных мяча в ворота Витора Байи.

(Денис АЛЬ-ЮСИФИ)

Случаи, когда «Барселона» пропускала четыре мяча на «Камп Ноу» в еврокубках. Фото "СЭ"
Случаи, когда «Барселона» пропускала четыре мяча на «Камп Ноу» в еврокубках. Фото «СЭ»

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