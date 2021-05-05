Раздевалка «Манчестер Сити» после выход команды в финал Лиги чемпионов. Видео
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем поле победил французский «ПСЖ» со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Этот финал станет для «Манчестер Сити» первым в истории, до этого команда лишь раз доходила до полуфинала (2015/16).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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