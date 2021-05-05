Раздевалка «Манчестер Сити» после выход команды в финал Лиги чемпионов. Видео

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем поле победил французский «ПСЖ» со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Этот финал станет для «Манчестер Сити» первым в истории, до этого команда лишь раз доходила до полуфинала (2015/16).