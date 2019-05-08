"Ливерпуль" опубликовал в Твиттере видео из раздевалки команды после разгромной победы над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0). От явного раздражения на лице Трента Александра-Арнолда до ослепительных улыбок Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину и танцев Деяна Ловрена.

В первой встрече "красные" проиграли каталонцам в Испании со счетом 0:3, но смогли выйти в финал.