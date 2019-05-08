"Ливерпуль" опубликовал в Твиттере видео из раздевалки команды после разгромной победы над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0). От явного раздражения на лице Трента Александра-Арнолда до ослепительных улыбок Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину и танцев Деяна Ловрена.
В первой встрече "красные" проиграли каталонцам в Испании со счетом 0:3, но смогли выйти в финал.
😍😍😍
Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY
– Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.
😍😍😍
Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY