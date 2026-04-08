Райя признан лучшим игроком матча «Спортинг» — «Арсенал»

Голкипер «Арсенала» Давид Райя признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0). 30-летний испанец сделал пять сейвов.

«Райя показал игру высокого уровня. Он сыграл важную роль в том, что «Арсенал» не пропустил ни одного гола, был по-настоящему бдителен и сделал важный сейв, который стал одним из ключевых моментов игры для «Арсенала», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет через неделю, 15 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

8 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» примет «Атлетико».