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8 апреля, 00:04

Райя признан лучшим игроком матча «Спортинг» — «Арсенал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Давид Райя.
Фото Reuters

Голкипер «Арсенала» Давид Райя признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0). 30-летний испанец сделал пять сейвов.

«Райя показал игру высокого уровня. Он сыграл важную роль в том, что «Арсенал» не пропустил ни одного гола, был по-настоящему бдителен и сделал важный сейв, который стал одним из ключевых моментов игры для «Арсенала», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет через неделю, 15 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

8 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» примет «Атлетико».

Лига чемпионов. 1/4 финала.
07 апреля, 22:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)
Спортинг
0:1
Арсенал
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Давид Райя
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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