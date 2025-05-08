Райс — о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов: «Иногда приходится немного проиграть, чтобы победить»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:2).

«В жизни, как правило, иногда приходится немного проиграть, чтобы победить. Нужно преодолевать неудачи, чтобы расти духовно — как личность, как игрок, как команда. И мы через это проходим», — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.