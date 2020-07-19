Раймон Доменек: «Не понимаю, о чем нужно беспокоиться «ПСЖ». «Аталанта» слишком слаба в обороне»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек не считает «Аталанту» серьезным соперником для «ПСЖ». Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Независимо от результата матча с «Вероной» я не понимаю, как эта «Аталанта» может побеспокоить «ПСЖ», — написал Доменек в своем Twitter. — Она слишком слаба в обороне.

Первый четвертьфинальный матч состоится 12 августа. В 34-м туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью с «Вероной» (1:1).