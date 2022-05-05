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«В их ДНК заложен менталитет победителя». Рианчо — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов

Рауль Рианчо высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в полуфинале Лиги чемпионов.

«ДНК мадридского «Реала» отличается от ДНК других команд. У них заложен менталитет победителей. Игроки «Реала» знают, что они находятся в команде, которая никогда не сдается. Даже если «Реал» играет плохо, игроки знают, что эта команда никогда не сдается! Бензема — лучший европейский игрок за последние четыре года! Он был лучшим не только в этом сезоне, но и в последние четыре года», — сказал Рианчо «СЭ».

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3, поэтому по сумме двух встреч — 6:5 в пользу «Реала». Команда Карло Анчелотти вышла в финал, где сыграет с «Ливерпулем».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Рауль Рианчо
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