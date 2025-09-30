Рианчо не верит в победу «Кайрата» над «Реалом»: «Обычно выигрывает команда с наибольшим бюджетом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом».

«Футбол — это спортивная игра, в которой удача играет свою роль. Но обычно побеждает команда с наибольшим бюджетом и лучшими результатами. Думаю, «Реал» — явный фаворит», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.