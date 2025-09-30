Футбол
30 сентября, 13:55

Рианчо не верит в победу «Кайрата» над «Реалом»: «Обычно выигрывает команда с наибольшим бюджетом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом».

«Футбол — это спортивная игра, в которой удача играет свою роль. Но обычно побеждает команда с наибольшим бюджетом и лучшими результатами. Думаю, «Реал» — явный фаворит», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Кайрат» — «Реал». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
  • Семён Фадеич

    Уровень мастерства несопоставим. Даже дубль Реала должен их выносить в одну калитку.

    30.09.2025

    • Кварацхелия из-за травмы пропустит матч «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

    Мостовой — об ажиотаже вокруг матча «Кайрат» — «Реал»: «Сейчас модно хайпить»

