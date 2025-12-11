Асенсио: «Мы на 100 процентов поддерживаем Хаби Алонсо»

Защитник «Реала» Рауль Асенсио после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов поддержал главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Мы на 100 процентов поддерживаем нашего тренера. Мы понимаем его слова, которые он сказал в раздевалке. Ситуация необычная, и игрокам нужно было изменить свое отношение. И сегодня мы увидели эти изменения», — цитирует Managing Madrid слова Асенсио.

«Реал» набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В Ла лиге мадридская команда идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.