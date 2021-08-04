Рассказов о поражении «Бенфике»: «На выезде будет еще сложнее»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итог матча третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

«Бенфика» — это сильный соперник. Опытная команда с опытными футболистами. Да, у них не лучшие времена, но они играют в Лиге чемпионов. Нам очень тяжело. На выезде будет еще сложнее.

Где-то они перетерпели, где-то у них было больше сил в моменте. Нам не удавалось прессинговать, они выходили в атаку через передачу. Было тяжело перестраиваться. Мы планировали их прессинговать, но понимали, что мы можем опускаться. В начале второго тайма было попроще, но быстрый гол… Нам говорили в перерыве, что надо быть внимательнее, но через 6 минут пропустили.

Витория сказал, чтобы мы не отчаивались. Это игра и ее нужно забыть. В субботу уже матч. Это были первые слова. Думаю, позднее он детально разберет игру», — сказал Рассказов.

Голы в составе победителей забивали Рафа Силва и Жилберту. Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.