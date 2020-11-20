Раноккиа: «Победа над «Реалом» будет иметь для «Интера» важное значение»
06:47
Защитник «Интера» Андреа Раноккиа отметил, что победа над «Реалом» в Лиге чемпионов на следующей неделе будет важным моментом для команды. У миланцев всего два очка в группе Лиги чемпионов, у «Реала» и донецкого «Шахтера» — по четыре, а у «Боруссии М» — пять.
— Мы хорошо начали сезон, теперь хотим вернуться на круги своя и вновь открыть для себя победный путь в матче против «Торино» в эти выходные, — цитирует Football Italia Раноккиа. — Победа над «Реалом» будет иметь важное значение для продолжения нашего европейского путешествия.
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