Раноккиа: «Победа над «Реалом» будет иметь для «Интера» важное значение»

Защитник «Интера» Андреа Раноккиа отметил, что победа над «Реалом» в Лиге чемпионов на следующей неделе будет важным моментом для команды. У миланцев всего два очка в группе Лиги чемпионов, у «Реала» и донецкого «Шахтера» — по четыре, а у «Боруссии М» — пять.

— Мы хорошо начали сезон, теперь хотим вернуться на круги своя и вновь открыть для себя победный путь в матче против «Торино» в эти выходные, — цитирует Football Italia Раноккиа. — Победа над «Реалом» будет иметь важное значение для продолжения нашего европейского путешествия.