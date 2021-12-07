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Рангник заявил, что проведет ротацию состава в матче с «Янг Бойз»

13:30
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что проведет ротацию состава в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

«Возможно, что мы выпустим нескольких свежих футболистов, потому что в субботу нас ждет следующая игра в гостях с «Норвичем», — приводит слова Рангника Mirror. — Но проблема в том, что мы можем использовать только тех игроков, которые включены в заявку на Лигу чемпионов. Не знаю, выпустим ли мы 10 новых футболистов, но точно проведем ротацию».

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице группы F и гарантировал себе выход в 1/8 турнира. «Янг Бойз» набрал четыре очка и располагается на четвертой позиции.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Янг Бойз» состоится 8 декабря на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

08.12.2021 | Манчестер Юнайтед — Янг Бойз

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/ralf-rangnick-man-utd-lineup-25634431

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Карен Саркисян все материалы автора

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