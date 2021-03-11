Рангник отметил разницу в игре «Лейпцига» и «Ливерпуля»
01:44
Бывший тренер «Лейпцига» Ральф Рангник объяснил, почему команда уступила «Ливерпулю» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» провел сегодняшний матч как европейский топ-клуб, — приводит слова Рангинка официальный сайт УЕФА 11 марта. — Особенно разница была заметна в завершении атак. Неслучайно забили именно Салах и Мане".
В первом матче английский клуб также победил 2:0. Соперник «красных» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029485--liverpool-vs-leipzig/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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