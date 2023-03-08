Рамуш — о победе над «Брюгге»: «Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто. Пришлось выкладываться по максимуму. Мы сыграли в свою игру, показали качественный футбол, и это облегчило нам задачу. Мы с большим уважением относились к «Брюгге» и теперь полностью сосредоточены на следующем раунде. Забивать всегда приятно. Голы придают уверенности, но главное, что нам удалось хорошо сыграть и победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамуша.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.