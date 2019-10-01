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Рамос забил в 10-м розыгрыше Лиги чемпионов. Это рекорд среди защитников

21:30
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Защитник «Реала» Серхио Рамос в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» забил гол и установил рекорд. 33-летний Рамос забивает в 10-м розыгрыше этого соревнования.

Ровно такой же показатель на счету защитника «Барселоны» Жерара Пике, который является рекордсменом среди игроков обороны по данному показателю.

Реал — Брюгге

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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