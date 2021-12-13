Рамос: «Я не хотел встречаться с «Реалом» в Лиге чемпионов, но буду рад возвращению домой»
21:20
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французская команда встретится с мадридским «Реалом».
«Я не хотел встречаться с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, — приводит слова игрока Madrid Xtra. — Но возвращение домой после расставания — это радостное ощущение. Жеребьевка? Я еще не общался ни с одним бывшим партнером по мадридской команде, но уверен, что позже на моем мобильном будет много сообщений в группах (смеется)».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MadridXtra/status/1470453369701552130?s=20
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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей
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