Рамос: «Я не хотел встречаться с «Реалом» в Лиге чемпионов, но буду рад возвращению домой»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французская команда встретится с мадридским «Реалом».

«Я не хотел встречаться с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, — приводит слова игрока Madrid Xtra. — Но возвращение домой после расставания — это радостное ощущение. Жеребьевка? Я еще не общался ни с одним бывшим партнером по мадридской команде, но уверен, что позже на моем мобильном будет много сообщений в группах (смеется)».