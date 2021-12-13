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Рамос: «Я не хотел встречаться с «Реалом» в Лиге чемпионов, но буду рад возвращению домой»

21:20
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французская команда встретится с мадридским «Реалом».

«Я не хотел встречаться с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, — приводит слова игрока Madrid Xtra. — Но возвращение домой после расставания — это радостное ощущение. Жеребьевка? Я еще не общался ни с одним бывшим партнером по мадридской команде, но уверен, что позже на моем мобильном будет много сообщений в группах (смеется)».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MadridXtra/status/1470453369701552130?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей