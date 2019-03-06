12:51 | Футбол — Лига чемпионов

Рамос снимался в кино, пока "Реал" вылетал из Лиги чемпионов

5 марта. Мадрид. "Реал" - "Аякс" - 1:4. Серхио Рамос наблюдает за игрой партнеров из частной ложи. Фото REUTERS
5 марта. Мадрид. "Реал" - "Аякс" - 1:4. Серхио Рамос наблюдает за игрой партнеров из частной ложи. Фото REUTERS
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Капитан "Реала" Серхио Рамос, пропускавший ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4) из-за намеренного перебора желтых карточек, во время игры принимал участие в съемках документального фильма о себе, над производством которого работает компания Amazon. В частной вип-ложе несколько операторов следили за эмоциями 32-летнего футболиста.

Сообщается, что до этого Рамос весь день провел с командой, а в перерыве спускался в раздевалку, чтобы поддержать партнеров.

"Реал" потерпел разгромное поражение, по сумме двух встреч уступил "Аяксу" и завершил выступление в розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 39 матчей во всех турнирах. На его счету 11 голов и 2 результативные передачи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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