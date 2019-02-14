Рамос признался, что намеренно получил желтую карточку в матче с "Аяксом"

Капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что специально получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (2:1), чтобы избежать дисквалификации на дальнейших стадиях турнира.

Испанский защитник на 89-й минуте нарушил правила против Каспера Дольберга, сбив его, за что и получил предупреждение. Теперь он пропустит игру в Мадриде.

– Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника и думать, что серия закончилась, но в футболе нужно принимать жесткие решения, – приводит слова Рамоса Goal.com.

Правда, затем он опроверг свои слова, заявив, что эта дисквалификация ранит его.

– Подчеркну, что дисквалификация ранит меня больше, чем кого-либо, - написал игрок в своем Твиттере. - Я не специально шел на желтую карточку, так же, как и в матче с "Ромой". Теперь буду поддерживать "Реал" с трибун и, как еще один фанат, буду надеяться на выход команды в четвертьфинал.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp – Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 февраля 2019 г.

Согласно правилам УЕФА, подобные действия наказываются дисквалификацией на срок от двух матчей. Ранее Рамос уже получал таким образом предупреждения, чтобы не участвовать в матчах, не имеющих турнирного значения. Было это в 2010 и 2013 годах.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом" завершилась победой "королевского" клуба со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 5 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.