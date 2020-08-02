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Рамос полетит на игру «Реала» с «Манчестер Сити». Он пропустит матч из-за дисквалификации

15:45
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Капитан «Реала» Серхио Рамос отправится с командой на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», несмотря на дисквалификацию, сообщает Marca.

Рамос полетит на игру, чтобы мотивировать одноклубников и поддержать их. Он хочет выступить в роли лидера команды. Испанец уверен, что «Реал» несправедливо проиграл «Сити» в первой игре.

Напомним, Рамос был удален на 87-й минуте первого матча против «Манчестер Сити» (1:2) и не сможет сыграть в ответной игре.

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