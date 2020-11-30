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Рамос и Азар не помогут «Реалу» в матче с «Шахтером»

19:21
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«Реал» назвал список игроков, которые вошли в состав делегации команды на матч Лиги чемпионов с «Шахтером».

В состав не попал получивший травму нападающий Эден Азар. Пропустит матч и защитник Серхио Рамос, который еще не восстановился после травмы. По этой же причине не сыграют Лука Йович, Альваро Одриосола, Даниэль Карвахаль и Федерико Вальверде.

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 30 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени.

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