Рамос и Азар не помогут «Реалу» в матче с «Шахтером»

«Реал» назвал список игроков, которые вошли в состав делегации команды на матч Лиги чемпионов с «Шахтером».

В состав не попал получивший травму нападающий Эден Азар. Пропустит матч и защитник Серхио Рамос, который еще не восстановился после травмы. По этой же причине не сыграют Лука Йович, Альваро Одриосола, Даниэль Карвахаль и Федерико Вальверде.

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 30 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени.