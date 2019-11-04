Рамос активно готовится к матчу с «Галатасараем»

Защитник «Реала» Серхио Рамос активного готовится к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Матч группы F cостоится в Барселоне 5 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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