Рамос активно готовится к матчу с «Галатасараем»
20:20
Защитник «Реала» Серхио Рамос активного готовится к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем».
Матч группы F cостоится в Барселоне 5 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.
? Bullseye!@SergioRamos | #RMCity pic.twitter.com/wW1PSlEwsY— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) November 4, 2019
? @ChampionsLeague #HalaMadrid pic.twitter.com/lK1G5HWk1Z— Sergio Ramos (@SergioRamos) November 4, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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