Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рамос активно готовится к матчу с «Галатасараем»

20:20
Теги:

Защитник «Реала» Серхио Рамос активного готовится к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Матч группы F cостоится в Барселоне 5 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1584
Все опросы
Выйдут ли «Зенит» и «Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир