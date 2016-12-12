Рамон Мончи: "Севилье" не стоит радоваться "Лестеру"

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи считает, что его команде не стоит радоваться результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники испанскому коллективу достался чемпион Англии "Лестер".

- Мы не поздравляли друг друга после жеребьевки, - цитирует пресс-служба УЕФА Мончи. - "Севилья" в паре с чемпионом Англии, который в минувшие выходные забил четыре мяча в ворота "Манчестер Сити". Они отлично провели групповой турнир Лиги чемпионв. "Лестер" будет очень трудным противником, впрочем, как и любая другая команда.