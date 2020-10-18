Рамирес оценил шансы «Краснодара» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью клубной пресс-службе прокомментировал жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, соперниками «быков» стали «Челси», «Севилья» и «Ренн».

— Гимн Лиги чемпионов — это мурашки по коже? Ощущаешь, что команда добилась исторического успеха?

— Для меня это точно так. Слыша гимн Лиги чемпионов, ощущаешь уникальность момента, о котором мечтают многие игроки и тренеры. Это что-то удивительное! Мурашки по коже не бегут, но переполняют эмоции. Конечно, это уникальный момент для клуба и для каждого из нас.

— «Челси», «Ренн», «Севилья». Как оценишь состав группы для «Краснодара»?

— Что тут скажешь, эти команды на слуху, они — одни из лидеров в топовых чемпионатах Европы. Здорово, что мы попали в такую группу! Интересно испытать себя в матчах с такими соперниками. У нас есть огромное желание побеждать, но в то же время мы будем наслаждаться каждой игрой. Современный футбол — конкурентный и непредсказуемый. Поэтому нужно получать удовольствие, но и брать на себя ответственность, делать все необходимое для победы.

— Одна большая цель — выйти в групповой этап Лиги чемпионов — «быками» достигнута. Какая будет следующей?

— Хочу стать чемпионом России. Пожалуй, это моя важнейшая задача на сегодняшний день. Идет уже пятый год моей карьеры в России, и было бы здорово завоевать титул вместе с «Краснодаром». Ну и, конечно, есть желание добиться как можно больших успехов в Лиге чемпионов.