Рамирес на русском языке объяснил поражение "Краснодара" от "Порту"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес на русском языке начал интервью каналу "Матч премьер" после игры третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Порту" (0:1). Позднее он перешел на испанский язык.

- "Порту" команда очень тяжелая, у них хорошие футболисты. На следующей неделе мы играем в гостях, и у нас хорошие шансы, - сказал Рамирес. - Мы можем выиграть. Мы играли на равных почти весь матч. Удивил ли чем-то "Порту"? Ничего особенного, ничем не удивили. Наша самая главная задача - побеждать со своим атакующим футболом.

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