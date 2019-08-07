22:17 | Футбол — Лига чемпионов

Рамирес на русском языке объяснил поражение "Краснодара" от "Порту"

0
Обсудить

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес на русском языке начал интервью каналу "Матч премьер" после игры третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Порту" (0:1). Позднее он перешел на испанский язык.

- "Порту" команда очень тяжелая, у них хорошие футболисты. На следующей неделе мы играем в гостях, и у нас хорошие шансы, - сказал Рамирес. - Мы можем выиграть. Мы играли на равных почти весь матч. Удивил ли чем-то "Порту"? Ничего особенного, ничем не удивили. Наша самая главная задача - побеждать со своим атакующим футболом.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Краснодар - Порту

 

Опрос

Пройдет ли "Краснодар" в группу Лиги чемпионов-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
Материалы других СМИ