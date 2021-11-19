Ракицкий — об акции BLM: «Будем друг друга уважать — никаких войн не будет»
14:20
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» высказался об акции Black Lives Matter.
— Перед матчем с «Челси» была акция BLM. Вы не преклоняли колено. Как относитесь к этой акции?
— Да никак. Если все будем друг друга уважать, помогать друг другу, то никаких войн не будет. Люди будут жить в хороших условиях. Я лично уважаю всех, никому зла не желаю.
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