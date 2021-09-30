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Ракицкий и Дуглас Сантос попали в команду недели Лиги чемпионов

14:26
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Два футболиста «Зенита» попали в команду недели Лиги чемпионов по итогам второго тура групповой стадии турнира.

В символическую сборную вошли два защитника команды из Санкт-Петербурга — Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос.

Вчера, 29 сентября «Зенит» на своем поле обыграл «Мальме» (4:0). Команда Сергея Семака занимает третье место в группе H с 3 очками в 2 матчах. В 3-м туре «Зенит» дома сыграет против «Ювентуса». Матч состоится 20 октября, начало — в 22.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры