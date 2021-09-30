Ракицкий и Дуглас Сантос попали в команду недели Лиги чемпионов

Два футболиста «Зенита» попали в команду недели Лиги чемпионов по итогам второго тура групповой стадии турнира.

В символическую сборную вошли два защитника команды из Санкт-Петербурга — Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос.

Вчера, 29 сентября «Зенит» на своем поле обыграл «Мальме» (4:0). Команда Сергея Семака занимает третье место в группе H с 3 очками в 2 матчах. В 3-м туре «Зенит» дома сыграет против «Ювентуса». Матч состоится 20 октября, начало — в 22.00 (мск).