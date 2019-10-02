Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после победы над загребским «Динамо»? в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что соперник очень неуступчивый.

— Мы могли повести 2:0 или даже 3:0 в первом тайме, но понимали, что загребское «Динамо» — очень неуступчивая команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга. — Знали, что должны сохранять спокойствие. Соперник здорово сражался, но мы знали, что если будем придерживаться плана на игру и играть в свой футбол, то получим свои шансы, и именно это и произошло.

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