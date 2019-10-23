Рахим Стерлинг: «Сегодня оформил хет-трик и теперь жду выходных»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после победы над «Аталантой» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (5:1) отметил, что ждет следующей игры. В этой встрече англичанин оформил хет-трик.

— Чувствую себя на все сто и с нетерпением жду следующего матча, — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга. — Сегодня оформил хет-трик и теперь жду выходных, когда, надеюсь, у меня тоже будут моменты, которыми я воспользуюсь. Это то, чем я сейчас живу. Сегодняшний день проходит, и я начинаю ждать следующего шанса.

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