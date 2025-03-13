Стерлинг: «Против ПСВ старался играть в свою игру и действовать динамично»»

Нападающий «Арсенала» Рахим Стерлинг прокомментировал ничью с ПСВ (2:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Должен был, конечно, забивать, но все равно приятно внести свой вклад [в виде двух голевых передач]. Старался играть в свою игру и действовать динамично», — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.

По сумме двух матчей «Арсенал» вышел в 1/4 финала, где сыграет против «Реала». Первый матч состоится в Лондоне 8 апреля, а ответный — в Мадриде 16-го.