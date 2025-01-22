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Рафинья объяснил причину потасовки между игроками после матча «Бенфика» — «Барселона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рафинья.
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал потасовку между игроками после матча с «Бенфикой» (5:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Они оскорбляли меня в конце матча, я оскорбил их в ответ. Если соперники уважают меня — я уважаю их. По-моему, они могли бы понять ситуацию, но предпочли оскорблять меня», — приводит инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X слова Рафиньи.

Игрок подрались в подтрибунном помещении по пути в раздевалки. В дело вмешалась служба безопасности стадиона и разянала футболистов.

Рафинья. Матч «Бенфика» — «Барселона» закончился дракой

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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