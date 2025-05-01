Футбол
1 мая, 02:21

Рафинья — о ничьей с «Интером»: «Результат не самый худший в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Рафинья после ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что в ответной игре может произойти все что угодно.

«Учитывая, что играли дома, есть ощущение, что могли бы добиться лучшего результата. Справедливо будет отдать должное «Интеру», так как он очень хорошо справился со своей задачей. Они особенно сильны при угловых! Для нас самое главное, что мы добились результата, который дает нам понимание того, что в Милане может произойти все что угодно.

При счете 0:2 мы попросту сохраняли спокойствие и начали бороться за то, чтобы отыграть отставание. Начали показывать свою игру, навязывая собственный план. В целом, возможно, мы чересчур рисковали, но хотели добиться положительного результата. Нашей обязанностью было постараться заложить фундамент общей победы в первом матче. А результат не самый худший в мире», — цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью.

Ответный матч пройдет через неделю, 6 мая, в Милане. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Ламин Ямаль (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Интера&raquo;.Ямаль творил магию, Дюмфрис провел матч жизни! «Барса» с «Интером» выдали игру для золотой коллекции Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
