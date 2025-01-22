Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:44

Рафинья: «На второй тайм «Барселона» вышла с настроем перевернуть ход игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Бенфикой» (5:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет тяжело. Знали, насколько соперники хороши — особенно перед своими болельщиками — каждый по отдельности и все вместе командой. Но важнее всего то, что мы знали, как на протяжении всей игры нужно сохранять концентрацию внимания.

На второй тайм мы вышли с настроем перевернуть ход игры, забить второй мяч, снова завязать борьбу, и нам удавалось это до самого конца. Мы не сдались и сумели вырвать победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью.

«Барселона» набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Александр Головин, Ламин Ямаль, Мохамед Салах. «Барселона» вырвала победу у «Бенфики», «Атлетико» в меньшинстве обыграл «Байер». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Бенфика
Читайте также
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Геннадий Орлов призвал не считать деньги за трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Мотта: «Быстрый гол мог бы решить исход матча с «Брюгге»
«Монако» — «Астон Вилла»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Женезьо: «Горжусь своей командой и тем, как «Лилль» сыграл с «Ливерпулем»
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рафинья объяснил причину потасовки между игроками после матча «Бенфика» — «Барселона»

«Бенфика» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости