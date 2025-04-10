Рафинья: «Впереди ответный матч. Играть в Дортмунде очень сложно»

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (4:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я играю с игроками настолько высокого уровня, что это приносит удовольствие. Мы знаем друг друга очень хорошо, и это сильно помогает. В этом сезоне у нас хорошая статистика. Надеюсь, это продолжится.

Вы ни за что не услышите от меня, что мы в полуфинале. Впереди ответный матч, а играть в Дортмунде очень сложно. «Барселона» хорошо начала, но важно сыграть также на следующей неделе», — сказал Рафинья после игры.

Ответная игра пройдет в Германии 15 апреля. Победитель в этой паре сыграет в полуфинале против «Баварии» или «Интера» (первый матч — 2:1 в пользу «Интера»).