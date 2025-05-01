Футбол
1 мая, 02:55

Рафинье осталось поучаствовать в одном голе «Барселоны» в Лиге чемпионов, чтобы повторить рекорд Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафинья.
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Рафинья поучаствовал в 20 голах команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов. 28-летний бразилец забил 12 голов и сделал 9 голевых передач в 13 матчах.

Рафинья повторил результат Криштиану Роналду и Роберта Левандовски, которые поучаствовали в 20 голах своих команд в сезонах 2015/16 (за «Реал») и 2019/20 (за «Баварию») соответственно.

Рекордсменом является Роналду, который в сезоне-2013/14 поучаствовал в 21 голе «Реала» в Лиге чемпионов.

