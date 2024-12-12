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Леау: «Милан» хочет быть среди лучших в Европе»

Даниил Аршавский
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Левый вингер «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (2:1).

25-летний португалец открыл счет в концовке первого тайма после паса от полузащитника Юссуфа Фофаны.

«Фофана — очень важный игрок, с которым я очень хорошо лажу. Он знает, что когда у меня есть пространство, я делаю это движение. Мяч отлично шел для гола, мне оставалось только обработать его и сразу же пробить. Я счастлив. Однако победа — намного важнее. «Милан» хочет быть среди лучших в Европе, поэтому нам нужно будет хорошо показать себя в предстоящих играх», — цитирует Леау пресс-служба УЕФА.

«Милан» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Црвена Звезда» с 3 очками идет 31-й.

Источник: пресс-служба УЕФА
Рафаэл Леау
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Црвена Звезда
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