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13 февраля 2025, 07:36

Леао — о поражении «Милана» от «Фейеноорда»: «Мы не играли на должном уровне»

Даниил Аршавский

Нападающий «Милана» Рафаэль Леао высказался о поражении команды в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (0:1).

«Мы были не такими настойчивыми, как «Фейеноорд» и не играли на должном уровне. Болельщики сегодня им помогли. Теперь мы выступим на стадионе «Сан-Сиро» перед нашими болельщиками. Нам нужен правильный настрой в ответном матче», — цитирует Леао пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча команд пройдет 18 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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