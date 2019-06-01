04:59 | Футбол — Лига чемпионов

Рафаэль Бенитес: "Я не вижу фаворита в финале"

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Бывший тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес считает, что в финале Лиги чемпионов нет фаворита. По его мнению, не стоит делать прогнозы, основываясь на результатах матчей между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.

– Все полагают, что "Ливерпуль" будет сильнее и победит, основываясь на чемпионате Англии, – цитирует пресс-служба УЕФА Бенитеса. – Но "Тоттенхэм" – хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Покеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2607735.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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