Рафаэль Бенитес: "Я не вижу фаворита в финале"

Бывший тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес считает, что в финале Лиги чемпионов нет фаворита. По его мнению, не стоит делать прогнозы, основываясь на результатах матчей между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.

– Все полагают, что "Ливерпуль" будет сильнее и победит, основываясь на чемпионате Англии, – цитирует пресс-служба УЕФА Бенитеса. – Но "Тоттенхэм" – хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Покеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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