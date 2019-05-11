Рафаэль Бенитес: "Ливерпуль" хорошо провел матч с "Барселоной", но мой камбек в Стамбуле был лучше"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Барселоной" (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы вышли в финал ЛЧ по итогам двух игр (4:3 – общий счет). Англичане сыграют с победителями пары "Тоттенхэм" – "Аякс".

Под руководством Бенитеса "Ливерпуль" в 2005 году встречался в финале Лиги чемпионов УЕФА с "Миланом". В первом тайме итальянский клуб забил три мяча, однако англичане собрались и во втором тайме за шесть минут отыграли все три гола. Мерсисайдцы в итоге выиграли эту игру по пенальти. Впервые в истории в финале крупного международного турнира клуб, который уступал три мяча, смог стать победителем.

– Мой камбек с "Ливерпулем" был лучше, это ясно, – приводит The Telegraph слова Бенитеса. – Нет шансов, что их матч с "Барселоной" был лучше. У нас было 45 минут, пока мы проигрывали 0:3 "Милану", лучшей команде, вдали от всех. Наши болельщики пели в перерыве. А миланские фанаты уже счастливы, а затем мы выходим и забиваем три гола за шесть минут. Дудек делает сейв, затем дополнительное время и пенальти.

Если "Ливерпуль" выиграет трофей, это будет фантастическим достижением после всего произошедшего, но я не хочу это обсуждать. Они хорошо провели матч с "Барселоной", но Стамбул – это совсем другое дело.

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