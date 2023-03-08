Рафа Силва хочет выйти с «Бенфикой» в финал Лиги чемпионов

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва прокомментировал победу над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С самого начала показали настрой на победу. Хоть и имели преимущество в два мяча, подошли к игре с этой целью и достигли ее. Мечтали об этом с начала розыгрыша, и хотим пройти его до конца», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.