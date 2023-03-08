Рафа Силва признан лучшим игроком матча «Бенфика» — «Брюгге»

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге». После игры ему вручили памятный приз.

«Забил всего один мяч, но именно он положил начало разгрому. Был эффективен в атаке «Бенфики», здорово контролировал темп и был важным звеном комбинационной игры своей команды», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.