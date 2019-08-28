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Радость «Олимпиакоса» в Краснодаре. Видео

00:32
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«Олимпиакос» вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Греческая команда обыграла в 4-м отборочном раунде «Краснодар»?. Ответная встреча прошла в России. Игроки гостей эмоционально отпраздновали победу. Клуб в Twitter опубликовал видео празднования.

Краснодар — Олимпиакос П

Лига чемпионов: новости и обзоры, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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