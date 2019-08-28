Радость «Олимпиакоса» в Краснодаре. Видео

«Олимпиакос» вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Греческая команда обыграла в 4-м отборочном раунде «Краснодар»?. Ответная встреча прошла в России. Игроки гостей эмоционально отпраздновали победу. Клуб в Twitter опубликовал видео празднования.

Лига чемпионов: новости и обзоры, расписание и результаты матчей