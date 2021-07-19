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Радимов: «При новом тренере «Спартак» стал интереснее играть. Есть все шансы с «Бенфикой»

17:52
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Спартак» сейчас очень хорошо выглядит. Красиво атакует, знает, чего хочет. При новом тренере «Спартак» стал интереснее, чем в прошлом году. Думаю, что команды по силе сопоставимы. Статистика российских клубов против португальских? Каждый матч — это новая история. Команды меняются, это обычная практика. У «Спартака» есть шансы на проход в групповую стадию Лиги чемпионов. Шансы у команд 50 на 50», — сказал Радимов «СЭ».

Жеребьевка 3-го раунда квалификации прошла 19 июля в Ньоне (Швейцария).

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в Москве 3 или 4 августа, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф ЛЧ.

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