Радченко — о Спаллетти: «Он меня, чуть что, вызывал на ковер. Боролись с ним до потери пульса»

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, как боролся на татами с нынешним главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.

— С особым интересом ждем итальянской дуэли «Милана» с «Наполи», теперь уже в Еврокубках. Как скажется на Хвиче недавнее поражение от миланцнев в чемпионате со счетом 0: 4?

— Тот результат не имеет ни малейшего значения. «Наполи» свое возьмет, — приводит сайт MK.RU слова Радченко.

— Тренер неаполитанцев Спаллетти кажется порой несколько мягкотелым...

— Вы с ним на татами не выходили. А я работал в штабе «Зенита». И он меня, чуть что, вызывал на ковер. А боролись мы с ним до потери пульса, поверьте. Упрямый парень.

— В реальном смысле на ковре?

— Да. Такая была разрядка.

— Кто выигрывал?

— Ничья. Хотя когда стояли в стойке, не отпускал до последнего. Уже, думаю, все, устали оба, одна поза. Ан-нет. Свирепый он. Насилу разнимали.

12 апреля «Наполи» сыграет с «Миланом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.