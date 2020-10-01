«Рад, что попалась «Бавария». Николич о жеребьевке Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Локо» сыграет в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Я рад, что попалась «Бавария» — клубный чемпион Европы, мне нравится немецкий футбол, — подчеркнул Николич. — «Атлетико» уже был в группе с «Локо». Мне нравится стиль Диего Симеоне, и как он выбирает игроков. «Зальцбург» мне тоже хорошо известен. Будет идти от матча к матчу. В ЛЧ не бывает слабых групп, каждая тяжела. Не могу сказать доволен или нет. Мы среди 32 лучших команд Европы. Я верю в нашу команду, мы должны сделать все, чтобы достойно представить русский футбол. Попробуем оставить хорошее впечатление и забирать у всех очки. Завтра на тренировке буду говорить только о «Химках» — это самый важный матч сейчас. (Евгений Белоусов)