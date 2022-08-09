«Пюник» проиграл «Црвене Звезде» в квалификации Лиги чемпионов

«Пюник» дома проиграл «Црвене Звезде» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов — 0:2. Первая игра закончилась со счетом 5:0 в пользу сербского клуба.

«Маккаби» из Хайфы проиграл на выезде «Аполлону» — 0:2. Но по сумме двух матче прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов (4:2 общий счет).

«Виктория» дома обыграла «Шериф» — 2:1. По сумме двух матчей чешский клуб победил со счетом 4:2.

В финале квалификации «Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби» из Хайфы. «Виктория» сыграет с победителем пары «Ференцварош» — «Карабах».