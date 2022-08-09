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Сегодня, 21:55

«Пюник» проиграл «Црвене Звезде» в квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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«Пюник» дома проиграл «Црвене Звезде» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов — 0:2. Первая игра закончилась со счетом 5:0 в пользу сербского клуба.

«Маккаби» из Хайфы проиграл на выезде «Аполлону» — 0:2. Но по сумме двух матче прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов (4:2 общий счет).

«Виктория» дома обыграла «Шериф» — 2:1. По сумме двух матчей чешский клуб победил со счетом 4:2.

В финале квалификации «Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби» из Хайфы. «Виктория» сыграет с победителем пары «Ференцварош» — «Карабах».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 20:00. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
0:2
Црвена Звезда
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Аполлон
2:0
Маккаби Хайфа
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 20:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:1
Шериф
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аполлон
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Пюник
ФК Црвена Звезда
ФК Шериф (Тирасполь)
0
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